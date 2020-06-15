Sanko Okullarından Covid 19 karşı uyarı filmi - Son Dakika

Sanko Okullarından Covid 19 karşı uyarı filmi

sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, çocukları, velileri ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı uyarmak amacıyla aldıkları üst düzey önlemleri, basit anlatım eşliğinde uygulamalı olarak bilgilendirmek amacıyla çizgi film hazırladıklarını söyledi.

Sanko Okullarından Covid 19 karşı uyarı filmi, System.String[]

sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, çocukları, velileri ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı uyarmak amacıyla aldıkları üst düzey önlemleri, basit anlatım eşliğinde uygulamalı olarak bilgilendirmek amacıyla çizgi film hazırladıklarını söyledi.

Dünya genelinde tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını ile mücadele etmek için her ülkenin büyük çaba gösterdiğini belirten Asyalı, " Türkiye'de ise salgın sürecinde Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda önlemler hızla alınıyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ülke genelinde 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan telafi programı ve 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Asyalı, "SANKO Okulları olarak kurulduğumuz günden bu güne her zaman birinci önceliğimiz öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin sağlığı ve güvenliği olmuştur" diye konuştu. Bu amaçtan hareketle, okulların açılacağı döneme ilişkin, çocukları, tüm çalışanları ve velileri salgına karşı korumak amacıyla aldıkları önlemlere ilişkin hazırladıkları çizgi filmi https://youtu.be/dBIW3o9FMmA linki üzerinden paylaştıklarını anlatan Asyalı, önlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığının alacağı yeni kararlar doğrultusunda güncelleneceğine vurgu yaptı.

Okulda alınan önlemler

Salgına karşı önleyici adımlar atmanın ilk kurallarından birinin, öğrencilerin yanı sıra, yönetici ve öğretmenler dahil çalışanların ateşi ölçümü olduğunu anlatan Asyalı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, her sabah okul girişinde termal kamera ve ateş ölçerle öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ateşleri ölçülecektir" ifadelerine yer verdi. Ateşi öngörülen sınırın üzerinde olduğu belirlenen öğrenci ve çalışanların, salgın dönemine özel olarak düzenlenen izolasyon odasına alınarak öğrencilerin aileleriyle irtibata geçileceğini, çalışanların ise hastaneye yönlendirileceğine işaret eden Asyalı, "Okula servisle gelen öğrencilerin ateş kontrolleri servise binerken yapılacak ve ateşi belirlenen sınırın üzerinde olan öğrencimiz servise alınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Okulda gün boyunca tüm öğretmen ve çalışanların siperlik veya maske kullanacağını, okul binasının her yerinde bilinçlendirme amacıyla Covid-19 salgınını önlemeye yönelik uyarı yazıları bulunacağını vurgulayan Asyalı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin kişisel hijyen sağlamaları amacıyla ellerini yıkamaları ve öz bakımlarına azami özen göstermeleri önemlidir. Her koridorun başında sensörlü dezenfektan makinası bulunacaktır. Okulların açılacağı telafi döneminde sınıf oturma düzenleri tekrar planlanacak, öğrencilerin masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek ve sınıf pencereleri sürekli olarak açık tutulacaktır. Ders aralarında ve öğle teneffüslerinde öğrencilerimizin okulumuzun bahçesine ve açık alanlarına çıkmaları sağlanacaktır. Bu sırada tüm sınıflarımız ve kapalı mekanlarımız havalandırılacaktır. Ders saatleri dışında, öğrencilerimizin teneffüslerde ve öğle aralarında okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun vakit geçirmeleri için, öğretmenlerimiz belirlenmiş alanlarda, sürekli olarak kontrol yapacaklardır."

Spor aktiviteleri

Lavabo ve tuvaletlerin her teneffüs bitiminde dezenfekte edilerek temizleneceğini, öğrencilerin lavabolara asılan el yıkama talimatlarına uygun davranış sergilemelerinin titizlikle takip edileceğine dikkat çeken Asyalı, diğer önerileri şöyle sıraladı:

"Her günün sonunda, sınıflarımızın ve tüm kapalı alanlarımızın rutin temizliği yapıldıktan sonra detaylı dezenfekte işlemi yapılacaktır. Telafi dönemi itibariyle kapalı spor alanlarımız ve yüzme havuzumuz kullanılmayacak, sportif aktiviteler okul bahçemizde bulunan açık alanda gerçekleştirilecektir. Kapalı spor alanlarımız yıl içinde kademeli olarak kullanıma açılacaktır. Zorunlu olmadıkça kütüphaneler ve konferans salonu gibi toplu kullanıma ilişkin alanlar kullanılmayacaktır. Kullanım gerektiğinde öğrenciler seyrek ve çapraz oturma planına göre oturacaktır. Okul mağazamızda aynı anda en fazla altı kişinin bulunabileceği şekilde sosyal mesafe kuralına uygun yer işaretlemeleri yapılacak, kişilerin sırayla hizmet alması sağlanacaktır. Ofisin büyüklüğüne göre, okul yönetici ve personel odalarında aynı anda en fazla beş kişi bulunması sağlanacaktır. Öğretmenlerimizin zümre odaları, oturum araları sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenecek ve bu şekilde kullanılacaktır. Önceliğimiz öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve velilerimizin sağlığını korumaktır."

Yemekhanede alınan önlemler

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin, vücut bağışıklık sistemi için önemli olduğuna vurgu yapan Asyalı, yemekhanede alınan önlemlerle ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mönü planlamalarında, bağışıklığı güçlendirmek için meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilecektir. Mönüde bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan gıdalar tercih edilecek, Çinko, E ve C vitaminlerini içeren gıdalar ağırlıkta olacaktır. Öğrencilerimiz yemekhaneye dönüşümlü olarak alınacaklardır. Yemek sırası, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecektir. Yemekhane masalarında, yan yana ve karşılıklı oturan öğrencilerin arasında, masalara monte edilmiş saydam paravanlar olacaktır. Servis sırasında, yemekhane personelinin önünde şeffaf paravanlar olacak, servis bu paravanların arkasından yapılacaktır. Yemekhane personeli, tüm gün boyunca maske ve siperlik kullanacaktır. Öğrencilerimiz yemekhaneye öğretmenleri ile gidecekler, yemek öncesi ve sonrasında ellerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş ortamlarda yıkayacaklardır. Yemekhanede kullanılan tüm ekipmanlar, her günün sonunda detaylı olarak dezenfekte edilecektir. Telafi eğitimi döneminde su sebilleri kullanılmayacak, öğrencilerin su ihtiyacı için hazır pet şişeler kullanılacaktır. Ayrıca bu dönemde paketlenmiş ve tek kullanımlık çatal, kaşık seti ve peçete kullanılacaktır. Salgın boyunca, ilkokul ve ortaokulda kantin açık olmayacak ve kiosk kullanılmayacaktır. Lise binamızda kiosk kullanımı sosyal mesafe ilkesine göre düzenlenecektir."

Öğrenci servisleri

Öğrencilerin servise binerken ateşlerinin ölçüleceğini, el dezenfektanı kullanmalarının sağlanacağının altını çizen Asyalı, "Servisteki yolculuk boyunca tüm öğrencilerin maske takmaları zorunlu olacaktır. Servis şoförünün hizmet süresince maske veya siperlik takması sağlanacaktır. Servis araçları her bir seferin ardından dezenfekte edilecektir. Öğrenci servis hizmetlerinde, ülke genelinde alınacak tüm kararlara uyum sağlanacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanko Okullarından Covid 19 karşı uyarı filmi - Son Dakika

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