Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarının Okçuluk Başarısı

Sanko Okullarının Okçuluk Başarısı

51 dakika önce

Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren "Küçük Kızlar Kategorisi"nde il birincisi, Poyraz Solak "Minik Erkekler Kategorisi'nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde il üçüncüsü oldu.

Sanko Okullarının Okçuluk Başarısı, System.String[]
Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren "Küçük Kızlar Kategorisi"nde il birincisi, Poyraz Solak "Minik Erkekler Kategorisi'nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde il üçüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencilerini, Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan'ı ve antrenör Ersin Korkmaz'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:16 Kaynak: İHA

Horasan, Eylül, Akkent, Güncel
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