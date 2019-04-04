Sanko Okullarının Okçuluk Başarısı
51 dakika önce
Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren "Küçük Kızlar Kategorisi"nde il birincisi, Poyraz Solak "Minik Erkekler Kategorisi'nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde il üçüncüsü oldu.
Akkent
Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül
Eren "Küçük Kızlar Kategorisi"nde il birincisi, Poyraz Solak "Minik Erkekler Kategorisi'nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde il üçüncüsü oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat
Mümtaz Asyalı öğrencilerini, Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan
'ı ve antrenör Ersin Korkmaz'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
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