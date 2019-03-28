Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarının Pentatlon Başarısı

Sanko Okullarının Pentatlon Başarısı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Modern Pentatlon Okul Biatlonu Yarışmasında SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Sanko Okullarının Pentatlon Başarısı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Modern Pentatlon Okul Biatlonu Yarışmasında SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen 50 metre serbest yüzme ve Seyrantepe Atletizm Sahasında gerçekleştirilen 400 metre koşu yarışlarına SANKO İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Çiner, Defne Zülfikaroğlu, Oksal Kadooğlu, Arif Doruk Akınal, Cansu Dokuzluoğlu, Erdem Salih Tahran, Işılay Kürümlüoğlu, Esma Kara, Derin Yüzbaşı ve Rüya Akınal katıldı. Yarışlarda, SANKO İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Çiner. Minik B Kızlar Kategorisinde birinci, Defne Zülfikaroğlu, Minik A Kızlar Kategorisinde ikinci, Oksal Kadooğlu "Minik A Erkekler Kategorisi"nde ikinci ve Arif Doruk Akınal, Minik A Erkekler Kategorisinde üçüncü oldu.

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, yarışlara katılan bütün öğrencileri ve öğretmenleri Baran Çeviksever ile Ahmet Süral'a kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Dorukhan Toköz'ün Menajeri Necdet Ergezen, Genoa İddialarını Doğruladı Rusya'dan Trump'ın Tehditlerine Sert Yanıt: Rusya, ABD'nin İli Değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 20:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarının Pentatlon Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]