Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarının Satranç Başarısı

Sanko Okullarının Satranç Başarısı

1 saat önce

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Bahçeşehir Okulları tarafından düzenlenen bahar satranç turnuvasında iki birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve iki beşincilik kazandı.

Sanko Okullarının Satranç Başarısı, System.String[]
SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Bahçeşehir Okulları tarafından düzenlenen bahar satranç turnuvasında iki birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve iki beşincilik kazandı.

İlk 6 derecenin ödüllendirildiği turnuvada, SANKO Okulları öğrencilerinden Beren Kalyoncu 8 yaş kızlar kategorisinde birinci, Kutay Sakmak 18 yaş genel kategorisinde birinci, Burak Unat 18 yaş genel kategorisinde üçüncü, İpeksu Bulgan 12 yaş kızlar kategorisinde dördüncü, Ahmet Arnavutoğlu, 9 yaş genel kategorisinde ve Berkey Dobooğlu 18 yaş genel kategorisinde beşinci oldu.

SANKO Okulları İlkokul Müdürü Hülya Bingül, satranç turnuvasında derece elde eden öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi. Bingül, öğrencileri ve emeği geçen öğretmeni Süleyman Yalım'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Gaziantep, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada 2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarının Satranç Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]