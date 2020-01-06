SANKO Okullarının satranç başarısı - Son Dakika
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SANKO Okullarının satranç başarısı

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencileri, "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği"nde bir birincilik ve bir ikincilik derecesi kazandı.

SANKO Okullarının satranç başarısı, System.String[]

SANKO Okulları öğrencileri, "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği"nde bir birincilik ve bir ikincilik derecesi kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği" turnuvasında SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak 12 Yaş Genel Kategorisinde birinci, Beren Kalyoncu ise 9 Yaş Kızlar Kategorisinde ikinci, oldu. Kutay Sakmak, beş oyun oynayan oyuncular arasında mağlubiyet almadan beş puan alarak "Mümkün Kategorisi"nde de birincilik derecesini elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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