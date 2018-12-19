Sanko Okullarının Yüzme Başarısı

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası" yüzme yarışmasından iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası" yüzme yarışmasından iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda, SANKO Okulları sporcusu Beril Öztürk 12 yaş kategorisinde 50 metre ve 100 metre kurbağalama stilde A4 barajını geçerek iki Türkiye şampiyonluğunu ve 200 metre kurbağalamada ise A3 barajını geçerek Türkiye ikinciliğini kazandı. SANKO Okulları öğrencilerinden Nehir Kelleci 12 yaş kategorisi 200 metre sırtüstünde A4 barajını geçerek altın madalya kazandı. Ayrıca, 12 yaş kategorisinde 50 metre ve 100 metre sırtüstü stilinde A3 barajını geçti. Kadirhan Sağlam ise 11 yaş kategorisinde 200 metre karışık stilde A3 barajını geçerek altın madalyaya uzandı. 50 metre serbest stilde de A3 barajını geçti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, "Beril Öztürk'ün, SANKO Okullarının yanı sıra, Gaziantep'in adını iki defa Türkiye birinciliğine ve bir defa da Türkiye ikinciliğine yazdırmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmada okulumuzu temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

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