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SANKO okullarının yüzücüleri Türkiye finalinde

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen "Okullararası Yüzme Yıldızlar Grup Yarışması"nda SANKO Okulları yüzücüleri üç ikincilik, üç dördüncülük dereceleri elde etti.

SANKO okullarının yüzücüleri Türkiye finalinde, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen "Okullararası Yüzme Yıldızlar Grup Yarışması"nda SANKO Okulları yüzücüleri üç ikincilik, üç dördüncülük dereceleri elde etti.

Malatya Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları sporcusu Nehir Kelleci "100 ve 200 Metre Sırtüstü" stilde iki ikincilik, "50 Metre Sırtüstü" stilde dördüncülük, Beril Öztürk ise "50 Metre Kurbağalama" stilde ikincilik, "100 ve 200 Metre Kurbağalama" stilde iki dördüncülük kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencileri Beril Öztürk ve Nehir Kelleci'nin 10-12 Haziran tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek "Okullararası Yüzme Türkiye Şampiyonası"nda Gaziantep'i de temsil edeceğini belirterek, başarılar diledi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:57 Kaynak: İHA
Türkiye, Malatya, Güncel
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