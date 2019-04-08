Son Dakika Haberleri: Sanko Ortaokulunun Projesi Türkiye Birincisi Oldu

Sanko Ortaokulunun Projesi Türkiye Birincisi Oldu

35 dakika önce

Milli Eğitim Vakfı Basınköy Okulları tarafından düzenlenen "15. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması"nda SANKO Okulları Ortaokul öğrencileri Türkiye birincisi oldu.

Sanko Ortaokulunun Projesi Türkiye Birincisi Oldu, System.String[]
Milli Eğitim Vakfı Basınköy Okulları tarafından düzenlenen "15. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması"nda SANKO Okulları Ortaokul öğrencileri Türkiye birincisi oldu.

250 projenin başvuru yaptığı yarışmada 107 proje sergilenme hakkı kazandı. Fen Bilgisi kategorisinde sergilenme hakkı kazanan 47 proje arasında SANKO Okulları Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı üç proje yer aldı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Selin Nur Çapkur ve Bade Algan, "Fen Bilimleri Kategorisi"nde öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları "Merdiven Sedyesi" projesi Türkiye birincisi oldu. Bu proje ile hastaların ilk yardımdan sonra taşınma sırasında baş, boyun ve bel düzlemi korunarak her zaman yatay pozisyonda taşınması sağlandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları üç projenin ön elemeyi geçerek Fen Bilimleri Kategorisinde sergilenen 47 proje arasında bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Asyalı, bir projelerinin Türkiye birincisi olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:20 Kaynak: İHA

Mehmet Günaydın, Fatih, Türkiye, Güncel
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