Son Dakika Haberleri: Sanko Park'ta İmza Günü

Sanko Park'ta İmza Günü

24 dakika önce

Gülşah Güneş, yarın Sanko Park'ta "Aşka Senfoni" isimli kitabını imzalayacak.

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Gülşah Güneş, yarın Sanko Park'ta "Aşka Senfoni" isimli kitabını imzalayacak.

Çocukluğu Ankara'da geçen Güneş, yaşamını Gaziantep'te sürdürüyor. Küçük yaştan itibaren şiirle ilgilenen Güneş'in, şiirlerinin yanı sıra, öykü denemeleri de bulunuyor.

Aşka Senfoni isimli kitabını, Sanko Park birinci katta yarın (17 Şubat 2019, Pazar) 11.00-17.00 saatleri arasında imzalayacak olan Güneş, evli ve üç çocuk annesi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

Ankara, Gaziantep, Sanko, Güncel
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