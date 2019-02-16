Sanko Park'ta İmza Günü
24 dakika önce
Gülşah Güneş, yarın Sanko Park'ta "Aşka Senfoni" isimli kitabını imzalayacak.
Gülşah Güneş, yarın Sanko
Park'ta "Aşka Senfoni" isimli kitabını imzalayacak.
Çocukluğu Ankara
'da geçen Güneş, yaşamını Gaziantep
'te sürdürüyor. Küçük yaştan itibaren şiirle ilgilenen Güneş'in, şiirlerinin yanı sıra, öykü denemeleri de bulunuyor.
Aşka Senfoni isimli kitabını, Sanko Park birinci katta yarın (17 Şubat 2019, Pazar) 11.00-17.00 saatleri arasında imzalayacak olan Güneş, evli ve üç çocuk annesi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:48 Kaynak: İHA
Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!
Adı Milli Takım ile Anılan Şenol Güneş: Sezon Sonu Teklif Gelirse Değerlendirebilirim
Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek