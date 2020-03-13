Sanko Park'tan harcadıkça kazandıran kampanya - Son Dakika
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Sanko Park'tan harcadıkça kazandıran kampanya

6 saat önce

Kampanya ve etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini harcadıkça kazanmalarını sağlayacak bir kampanya ile karşılıyor.

Sanko Park'tan harcadıkça kazandıran kampanya, System.String[]

Kampanya ve etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini harcadıkça kazanmalarını sağlayacak bir kampanya ile karşılıyor.


13-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında ziyaretçiler, Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 750 TL ve üzeri alışverişlerde, 50 TL, 75 TL ve 1.000 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.


Kampanya süresince 10.00-22.00 saatleri aralığında katılım gerçekleştirilebilecek, bir kişi yalnız bir kez katılım hakkı elde edecek. - GAZİANTEP

Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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