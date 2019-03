Sanko Park Yöresel Ürün Günleri

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 19 ilden 27 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı "Yöresel Ürün Günleri"ne beşinci kez ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 19 ilden 27 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı "Yöresel Ürün Günleri"ne beşinci kez ev sahipliği yapıyor.



Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM'de düzenlenen Yöresel Ürün Günlerine, tüketiciler her defasında yoğun ilgisi gösterdi.



Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 15 Mart'ta açılan "Yöresel Ürün Günleri" 24 Mart Pazar gününe kadar Sanko Park ana etkinlik alanında her gün saat 22.00'ye kadar açık kalacak.



Sun Fuarcılık sahibi Mehmet Saçmacı, yılda üç defa düzenledikleri Yöresel Ürün Günleri'ne Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu da işimizi düzgün yaptığımızı gösteriyor. Hijyenik şartlarda satışa sunulan organik ürünler Gaziantep Sanko Park AVM'de müşterisi ile buluşuyor" dedi.



Saçmacı, Yöresel Ürün Günleri'ne Trabzon, Sivas, Giresun, Kayseri, Hatay, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Çankırı, Gümüşhane, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Çorum, Afyonkarahisar, Kastamonu, Malatya ve Gaziantep'ten firmaların katıldığını söyledi.



Trabzon İskenderoğlu süt ürünleri



Trabzon İskenderoğlu Süt Ürünleri Yetkilisi Selahattin Gündoğdu, Trabzon süt ürünlerini Gaziantep halkına tanıtıp ve tattırıp gönül bağı kurmak istediklerini bildirdi.



Bir önceki etkinliğe de katıldıklarını vurgulayan Gündoğdu, "89 yıllık firmayız. Etkinliğe satıştan ziyade tanıtım amaçlı katıldık. Sanko Park'ın bizlere gösterdiği ilgi sağladığı hizmetten çok memnunuz. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.



Sanko Park farkının kendilerini Gaziantep'e gelmeye yönelttiğini anlatan Gündoğdu, tereyağı, peynir, tulum ve kaşar çeşitleri, Trabzon ekmeği, Trabzon kavurma, keşan ve çeşitlerinin tanıtımını yaptıklarına dikkat çekti.



Sivas Balcı Ali



Etkinlikte Gaziantep halkına glikozsuz ve doğal ballarından tattırmak için yer aldıklarına vurgu yapan Salim Yazır, şöyle devam etti, "Sanko Park'taki etkinliğe dördüncü kez katılıyoruz. Sivas'ın Uzun Yayla bölgesinde arı ve arıcılık üzerine üretim yapıyoruz. Etkinlikte bal, petek bal, sepet bal, kara kovan, kütük bal, propolis, polen ve arı sütü gibi ürünlerimiz bulunuyor. Bal üretiminde Türkiye dünyada 2'inci sırada yer alıyor. Ancak doğal,karışımsız ürün bulmak gerekiyor. Ürünlerimiz MRL uluslararası analiz onaylıdır. 15 Yıllık bir firmayız ve 3'üncü kuşak üreticiyiz."



Çankırı kaya tuzu



Yöresel Ürün Günlerine Çankırı'dan katıldıklarını belirten Satış Temsilcisi Nuray Oluğ, kaya tuzuna ilişkin şu bilgileri paylaştı, "Çankırı'nın rafine edilmemiş 84 mineral bulunan kaya tuzlarının tanıtımını yapıyoruz. Doğal tuzların sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Astım bronşit ve radyasyonu çeken tuz lambalarımızın tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Kaya tuzu, Himalaya tuzu, tuz sabunu, tuz lambası ve değirmenlerimizin satışını yapıyoruz. Tuz sabunu kaya tuzundan yapılan ve içerisinde yaklaşık 84 mineral bulunan anti bakteriyel bir üründür. Tuz lambası içinde bulunan ampulün de yanmasıyla ısınır ısınan tuz havaya eksi iyon dağıtır. Eksi iyon havanın vitaminleri olan moleküllerdir. Yaydığı negatif eksi iyonlar havadaki tozları polenleri ve bakterileri temizler. Bunun yanı sıra bronşit hastalarına oldukça faydalıdır bağışıklık sistemini güçlendirir."



Gümüşhane harman gülü



Etkinliğe Gümüşhane'den katıldığını ve 30 yıllık bir firma olduklarını kaydeden Satış Temsilcisi Erdoğan Gündoğdu, pestil, köme, ballı muska, sarma muska, kuşburnu, kızılcık, fındık ezmesi, keçiboynuzu pekmezinden pestil ve köme satışı yaptıklarını kaydetti.



Sanko Park Yöresel Ürün Günleri etkinliğine beşinci kez katıldıklarının altını çizen Gündoğdu, en doğal ürünleri sundukları Gazianteplilerin ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi.



İzmit'te Pişmaniye firması yetkilisi Yaren Tüter "Şeker, un ve yağ karışımından pişmaniye üretimi yapıyoruz. Pişmaniyemizi Gazianteplilere tanıtmak ve tattırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.



İnan Pişmaniye'nin 1956 yılında kurulduğunu ve bin 40 metre ile dünyanın en uzun pişmaniyesini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldığını anlatan Tüter, kendilerine bu imkanı sunduğu için Sanko Park'a teşekkür etti.



Kayısı ve kuruyemiş ürünlerini satan firmanın sahibi Hakan Fırat da 10 yıllık firma olduklarını, kayısı ve kayısı mamulleri, çikolatalı kayısı kuru meyve, kuruyemiş ürünlerini tanıtıp sattıklarını kaydetti.



Sanko Park'taki etkinliğe birincisinde gördükleri ilgiden dolayı ikinci kez katıldıklarını bildiren Fırat, kendilerini Gaziantepli tüketicilerle buluşturduğu için Sanko Park yönetimine teşekkürlerini sundu.



SANKO Park



Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor. Gaziantep'in alışveriş merkezi" olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Sanko Park'ta bir çok ünlü markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi deyer alıyor.



Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.



Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın 1.144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4.270 m ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in "tam kalbinde" bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz

Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor

Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart

Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı