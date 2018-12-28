Son Dakika Haberleri: Sanko Rektörü Güner Dağlı'dan Yeni Yıl Mesajı

Sanko Rektörü Güner Dağlı'dan Yeni Yıl Mesajı

24 dakika önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2019 yılının tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Sanko Rektörü Güner Dağlı'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2019 yılının tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, "Yeni bir yıl, yeni umut ve beklentileri de beraberinde getiriyor. Yaşamın kimi zaman engebeli olan yollarında mutluluklar kadar hüzünler de yaşıyoruz. 2019 yılı mutlulukların bol yaşandığı bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. SANKO Üniversitesi'nin yönetiminden akademisyenine, idarecisinden öğrencisine kadar büyük bir aile olarak yeni yıl için beklentilerinin geçmiş yıllardaki başarılarının çok daha fazlası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında, "Tüm dünya, ülkemiz ve Gazi şehrimiz için 2019 yılının, başarı, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Üniversite olarak 5'inci yılımızda hedeflerimiz 2018 yılındaki akademik başarılarımızın, bilimsel, sosyal ve kültürel projelerimizin çok daha fazlasını gerçekleştirmektir. Birlik ve beraberliğimizin, hoşgörü ve huzurun hiç bitmediği mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

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