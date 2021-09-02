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SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi - Son Dakika

SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi

02.09.2021 10:17
SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi, System.String[]

Sanatçı Bayram Bozhüyük'ün, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı dördüncü kişisel "Grafik" sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Sanatçı Bayram Bozhüyük'ün, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı dördüncü kişisel "Grafik" sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Bozhüyük, 27 Ağustos'ta Gaziantep'te ilk eks libris sergisinin kendisi tarafından açıldığını belirterek, grafik illüstrasyon çalışmasından oluşan 40 eserini sanatseverlerle buluşturmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Grafik tasarımı alanında 18 yıldan beri çalışma yaptığını dile getiren Bozhüyük, çocukluğundan beri ilgi duyduğu mesleğini akademik ve kişisel olarak yapmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

"Sanat ve bilimden kopmamalıyız"

Gelişmiş ve ilerleyen toplumların sanat ve bilimi bir bütün olarak gördüğünü ifade eden Bozhüyük, "Bilim ve sanat ayrı alanlar olarak görülmesine rağmen tarih boyunca her zaman iç içe olmuştur. Tarih bunun örnekleriyle doludur" dedi.

"Topluma değer katabilmemiz için sanat ve bilimin her zaman hayatımızın merkezinde olması gerekiyor" diyen Bozhüyük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çağımızın en büyük sorunu bireyselleşme ve empati eksikliğidir. Bu sorunları sanat ve bilimle aşabiliriz. Sanatın olduğu yerde estetik, duygu ve merhamet vardır. Bilim ise toplumlara mantığı, kolaylığı ve aydınlanmayı yaşatır. Günümüz dünyasında sanat ve bilimin gelişmediği coğrafyalarda şiddet olaylarının daha sık yaşandığını görüyoruz. Toplumun ilerlemesi, kültürlerin ve değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına sanat ve bilimle her zaman iç içe olmamız gerekiyor. Bu düşünceler 'Kaşifler' isimli grafik sergisini açmamda etkili oldu. Çünkü sergide medeniyetle özdeşlemiş önemli kaşif ve bilim insanlarını grafik sanatıyla ifade ederek anmış oldum. Bir anlamda bilime ve sanata karşı merak duyulması açısından bir değer ortaya koymuş oldum."

"Gençler yeteneklerine uygun sanat dalıyla ilgilensinler"

Bilgiye erişimin çok kolay olduğu dijital çağın avantajlarından yararlanmanın büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bozhüyük, ailelere ve gençlere şu önerilerde bulundu: "Anne babalar çocuklarını geleceğe hazırlarken her anlamda örnek olmalılar. Araştırmaktan ve sorgulamaktan asla korkmasınlar. Gençlerimiz sanattan ve bilimden asla vazgeçmesinler. Eğitimlerini sürdürüp gelecek ve kariyer planlarını ilerletirken mutlaka yetenekleri ve ilgileri olan bir sanat dalına da yönelsinler. Gençlerimiz özellikle teknolojiyi verimli kullanmaya özen göstersinler. Bilgiye erişimin çok kolay olduğu bir dönemde dünyadaki değişim ve dönüşümü de takip ederek topluma faydalı bireyler olarak kendilerini hazırlasınlar."

Grafiğin hayatı yönlendirdiğine dikkat çeken Bozhüyük, "Gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren sayı, sembol ve işaretlere maruz kalıyoruz. Aslında bütün tercih ve yönlendirmelerimizin merkezinde görsel iletişim ve grafik unsurlar yer almaktadır. Gelecekte anlaşılabilir ve görsel açıdan var olabilmek adına grafik ve görsel iletişim tasarımcılarına ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın grafik ve görsel iletişim tasarımı alanında da sanat eğitimine yönlendirmeliyiz" diye konuştu.

Eks Libris

Eks librisin geleneksel üretim biçiminin yanında günümüzde grafik tasarımın bir ifade biçimi olduğunu vurgulayan Bozhüyük, Eks librisin ne olduğunu şöyle özetledi: "Halen ülkemizde ve dünyada çok önemli eks libris sanatçısı vardır. Eks libris genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan kitap etiketin veya sahiplik ifadesini tanımlamak için matbaanın ilk dönemlerinde sıkça kullanılan baskı resim teknikleriyle çoğaltılabilen grafik eserlerdir. Eks libriste konular Eks libris'i yapılan kişinin karekteristik özelliklerine, yaşam tarzına, yaptıklarına ve eserlerine göre, seçilmektedir. Eks libris, kitabın kartviziti ya da tapusudur. Kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Eks libris, yer aldığı kitabın değil kitap sahibinin bir göstergesidir. Eks libris aynı zamanda önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, günümüzde estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Bu konuda ülkemizde ve dünyada önemli çalışmalar yürüten sanatçılar bulunmaktadır. Eks librisler kitap imgelerine sadık kalınması amacıyla halen küçük ebatlarda çalışılmaktadır."

Bozhüyük, sergide dünya kültürüyle özdeşleşmiş ünlü gezgin ve bilimsel keşiflere imza atmış kişilerin EKS libris çalışmalarının bulunduğunu anımsatarak, "Coğrafyadan, fizik ve biyolojiye birçok katkıda bulunmuş kişilere atıfta bulunmak ve bu kişilerin yaşam öykülerinin izleyiciler tarafından merak duyulması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını riskinden dolayı açılış töreni ve kokteyl düzenlenmeden sanat severlerin ziyaretine açılan Gaziantep'in ilk EKS libris sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde 10 Eylül'e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Bayram Bozhüyük

İlköğretim ve lise eğitimini Gaziantep'te alan Bayram Bozhüyük, 2001 - 2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde lisans eğitimi aldı. Mezuniyet sonrası özel sektörde ajans yöneticiliği yapmıştır. 2011 - 2014 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım bölümünde tezli yüksek lisansını tamamlamıştır.

2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde göreve başlamıştır. 2016- 2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümünde Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi'nde grafik bölümünde akademik çalışmalarını sürdüren Bozhüyük, görev yaptığı fakültede tasarım içerikli birçok uygulamalı ve teorik içerikli ders vermektedir. Değişik teknikler ve malzeme türleriyle illüstrasyon çalışmaları yapmaktadır. - GAZİANTEP

SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi
SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi
SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi
SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi
SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SANKO Sanat Galerisi'nde Eks Libris sergisi - Son Dakika


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