SANKO Sanat Galerisi'nde resim sergisi - Son Dakika
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SANKO Sanat Galerisi'nde resim sergisi

6 saat önce

Ankaralı ressam Nevin Keskin Dalyan, Sanko Sanat Galerisi'nde yarın resim sergisi açacak.

SANKO Sanat Galerisi'nde resim sergisi, System.String[]

Ankaralı ressam Nevin Keskin Dalyan, Sanko Sanat Galerisi'nde yarın resim sergisi açacak.


Resim eğitimine 1980 yılında Eşref Üren'in atölyesinde başlayan Dalyan, daha sonra, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Osman Zeki Oral'dan desen dersleri aldı, Sabri Akça Atölyesi'nde beş yıl boyunca modern ve çağdaş resim anlayışını kendi stiliyle eserlerine yansıttı.


Kültür Bakanlığı 71'inci Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2012'de 'Kadın Dayanışması' isimli kolaj eseri sergileme, Çayyolu Rotary Kulübü, 2018 Resim Yarışmasında ise 2'incilik ödülü alan Dalyan, birçok defa ABD, New York Artexpo Çağdaş Sanat Fuarı, New Jersey The Paterson Müzesi Sanat Sergisi, Yunanistan, Rodos Türk Sanatçıları Sanat Fuarı, Yunanistan, Türk-Yunan Ortak Sergisi, Fransa, Paris Carrousel du Louvre 2017 Sanat Fuarı, İspanya, Barselona Arjantin Mozaik ve Kültürü Sergisi 2017 ve Ankara, ArtAnkara 2016, 2017, 2018, 2019 Sanat Fuarı'na davet edildi ve eserleri sergilendi.


Mustafa Kemal Atatürk adli eseri, Orada Duruverseydi Zaman/ Kemal müzikal belgeselinin tanıtımında kullanılan Dalyan, 2015 Kültür Bakanlığı Ankara Resim Heykel Müzesi ve 2019 Mira Koldaş ArtGallery'de kişisel sergi açtı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı karma sergiye katıldı.


Çalışmalarını Ankara'da kendi stüdyosunda sürdüren Nevin Keskin Dalyan'ın Sanko Sanat Galerisi'nde yarın (28 Şubat 2020, Cuma) saat 17.30'da açılacak sergisi, 20 Mart'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP

Keskin, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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