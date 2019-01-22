Son Dakika Haberleri: Sanko Sanat Galerisi'nde Sergi

Sanko Sanat Galerisi'nde Sergi

8 dakika önce

Semra Ulusoy, çeşitli tekniklerle hazırladığı eserlerini, 26 Ocak'ta Sanko Sanat Galerisi'nde sergileyecek.

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Semra Ulusoy, çeşitli tekniklerle hazırladığı eserlerini, 26 Ocak'ta Sanko Sanat Galerisi'nde sergileyecek.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Maliye bölümünde eğitimine devam etmekte olan sanatçı, aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi Drama Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğu gibi kişisel gelişim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Sanko Sanat Galerisi'nde ikinci kişisel sergisini açacak olan sanatçı, yağlı boya resim goblen rölyef, kabartma, ahşap dekor aksesuar, ev tekstil ve takı tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor.

Semra Ulusoy'un 26 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te açılacak sergisi, 22 Şubat'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

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