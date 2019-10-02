Trabzonlu ressam Yasemin Kalyoncu, 4 Ekim Cuma günü Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açacak.



1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden 1995 yılında mezun olan Yasemin Kalyoncu (47), ilk görev yeri Batman'a, sonrasında Trabzon'a atanıp sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu ve Trabzon Lisesi'nde görev yaptı. 1997-1998 yılında görevlendirme olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde, desen ve yazı dersleri veren Kalyoncu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya atandı, altı yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve İzcilik Bölümü Milli Bayramlar Kutlama Komitesinde resim öğretmeni olarak fon grubunda fon resimleri, afiş, logo, kapak ve kostüm tasarımı yaptı. Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde açılan Minyatür (2004), Tezhip (2005), Hüs-nü hat (2005) Kurslarına katıldı. 2009 yılı itibariyle tekrar Trabzon'a atanan sanatçı, bir ilköğretim okulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra, Tevfik Serdar Anadolu Lisesine atandı halen aynı okulda görevini sürdürüyor.2011-2012 yılında görevlendirme ile KTÜ Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümünde Desen, Tezhip Geleneksel, Türk Desenleri ve Temel Sanat Eğitimi derslerini veren sanatçı sekiz kişisel, çok sayıda karma sergi ve sekizi uluslararası olmak üzere birçok çalıştaya katıldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sanat Sempozyumunda 'Modernizim Sonrası Resim Sanatında Müziğin Etkisi' konulu bildiri sundu.



2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığınca kitap yazım komisyonunda görevlendirilerek, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan; Üç boyutlu Sanat Atölye Kitabında yazar olarak çalışan sanatçı çalışmalarına kendi özel atölyesinde devam etmektedir.



Yaşamın ritmini müzikle ifade etmeye çalışan sanatçı, çalışmalarında lekesel etkiyle birlikte deseni daha çok ön plana çıkarmaktadır. Müzikle resmin etkileşimini, insan ve yaşamın etkileşimi olarak ifade ederken, yaşanmışlığın ve yaşanmamışlığın izlerini çalışmalarına aktarmaktadır.



2009 - 2019 yılları arasında Ankara, İstanbul ve Trabzon'da 8 kişisel sergi açan Yasemin Kalyoncu'nun 4 Ekim Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP