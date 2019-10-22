SANKO Sanat Galerisi'nde sergi

Eskişehirli ressam Cenk Sezer, Sanko Sanat Galerisi'nde 25 Ekim Cuma günü Atatürk Portreleri sergisi açacak.



Sezer, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, Atatürk'e duyduğu büyük saygı ve sevginin, O'nun resmini yapması için kendisini güdülediğini belirterek, "Bir seri iş üretmeliydim ama bu güdü tehlikeliydi aynı zamanda. Çünkü sıradan insan portreleri resimlemeyecektim. 80 milyon insanın üzerinde yürüdüğü toprağı kurtaran 1 adam portresi. Beni titreten bu düşünce ve sorumluluktu" dedi. Sezer, 2006 yılında ilk fırça darbelerini oluşturmaya başladığını, portreleri görseller üzerinden çalışmak zorunda olmasının diğer bir sorunu oluşturduğunu kaydetti.



İlk işlerinin portre dışındaki nesnelerde de realist bir yaklaşım sergilediğini, daha sonra portredeki realizmin kendini koruduğunu, ancak fonda dışavurumcu ve spontane oluşan alan ve çizgilerin yer aldığını anlatan Sezer, "Özellikle, eğri çizgilerin oluşturduğu spontane anlatımlar portrelerdeki duygusal ifadeyi güçlendirdi" şeklinde konuştu.



Sezer, portreleri çalışma sürecinde, gerçekliği vurgulamak için özellikle gözlerin ve yanakların yapısına dikkat ettiğine dikkat çekti.



Cenk Sezer



1968'de Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra 1987'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünü kazandı. 1991 yılında lisans eğitimini bitirip aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı resim Yüksek Lisans programına girdi. Aynı Üniversitede 1997 yılında Sanatta Yeterliğini tamamladı. 2000-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde çalıştı. 2004-2009 yılları arasında ESOGÜ Haber'de sanat editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.



2010 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü'nde görevine devam eden Sezer, çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı, ulusal ve uluslararası sergi, konferans ve çalıştaylara katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri olan Sezer'in 3 ödülü bulunmaktadır.



Cenk Sezer'in, SANKO Park AVM 3'üncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi'nde 25 Ekim Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergisi, 15 Kasım'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP