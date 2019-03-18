Son Dakika Haberleri: Sanko Sanat Galerisinde Sergi

Sanko Sanat Galerisinde Sergi

1 saat önce

Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta "Suretler" temalı resim sergisi açacak.

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Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta "Suretler" temalı resim sergisi açacak.

İstanbul'da 1954 yılında doğan Barlas, eğitimini Ottawa School of Art/ Kanada'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışındaki kişisel sergilerinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldı. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam ediyor.

1999 - 2016 yılları arasında 12 yarışmalı sergiye katılan ve eserleri sergilenen Barlas'ın 22 Mart saat 17.30'da açılacak "Suretler" temalı sergisi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

İstanbul, 22 Mart, Sanko, Güncel
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