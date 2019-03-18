Sanko Sanat Galerisinde Sergi

Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta "Suretler" temalı resim sergisi açacak.

Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta "Suretler" temalı resim sergisi açacak.



İstanbul'da 1954 yılında doğan Barlas, eğitimini Ottawa School of Art/ Kanada'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışındaki kişisel sergilerinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldı. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam ediyor.



1999 - 2016 yılları arasında 12 yarışmalı sergiye katılan ve eserleri sergilenen Barlas'ın 22 Mart saat 17.30'da açılacak "Suretler" temalı sergisi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek. - GAZİANTEP

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