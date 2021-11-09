Sanko Tekstil Çatı Güneş Enerjisi Santrali Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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Adıyaman'da yapımı tamamlanan Sanko Tekstil Adıyaman Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Tesisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni kapsamında Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Sanko Tekstil Tesisi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hizmete alınan tesisin genel görüntüsünün yansıtılmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Adıyaman'da Sanko Holding tarafından kurulan Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Tesisi'nde güneş enerjisi kullanılarak işletmenin enerji ihtiyacını karşılayan yıllık 20 milyon kilowat saat enerji üretiliyor, santralde 37 bin 776 adet güneş paneli bulunuyor.

"Bu tesisin hem şirkete hem de milletimize kazancı var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, gazetecilere, güneş enerji santrallerinin yenilebilir enerji üretimindeki önemine değindi.

Ülkede binlerce GES sistemi kullanıcısı olduğunu aktaran Tancan, "Burası elektrik tüketimi yapılan bir tesis, Bakanlığımızın önünü açtığı, mevzuat alt yapısını oluşturduğu uygulamalarla tüketicilerimiz çatılarına güneş enerji paneli kurmak suretiyle aynı zamanda kendi tüketmiş oldukları elektrikleri aynı yerde üretebiliyorlar, burası da öyle bir tesis. Bunun gibi binlerce ülkemizde tesis var ama buradaki tesisimizin en büyük özelliği bugüne kadarki Türkiye'deki çatı uygulaması açısından kurulu gücü en yüksek olan 12,7 megavatlık bir tesis. Bu şekilde bir tesisisin birçok kazancı var hem şirketimize kazancı var hem de milletimize yaptığı kazançlar var, yani şirket tükettiği enerjiyi burada üretiyor." dedi.

Tancan, yenilenebilir santrallerin karbon salınımı yapmadığı için iklim değişikliğiyle mücadelede de olumlu katkısının bulunduğunu aktararak, Bakanlık olarak bu sistemi yapmak isteyen yatırımcılara gereken kolaylığı sağladıklarını ifade etti.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da tesisin tüm ülke için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da şu anda Türkiye'de en büyük çatı GES'ini gerçekleştirdik. Yaklaşık 12,7 megavat civarında toplam bir yıllık kullanacağımız enerjinin yüzde 15'ine tekabül ediyor. İnşallah daha ileriki zamanlarda çatı GES'leri yapılarak Türkiye'nin güneş enerjisinden elde ettiği yenilebilir enerjiyi hem tüm sanayide hem de evlerimizde kullanmış oluruz. Benim vatandaşlara söylemem gereken en önemli konu lütfen enerji tasarrufu, su tasarrufu, bunlara dikkat edelim eğer biz bunları doğru kullanır ve başarırsak dünyanın da enerji sıkıntısı çekmeyen ülkeler arasına gireriz. Aksi takdirde sularımızı boşa harcarsak güneşimizi, rüzgarımızı boşa harcarsak ta büyük bir olasılıkla enerjide geride kalırız. Üretim için enerji şart bundan dolayı bu tip yatırımların bir an önce hızlanması ve desteklenmesi gerekmektedir."

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri Sanko Holding yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı.