SANKO tekstil işletmeleri'nde kan bağışı

SANKO Holding'in Gaziantep'teki yatırımı Sanko Tekstil İşletmeleri'nde yönetici ve çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay'ı tarafından Sanko Tekstil İşletmeleri'nde düzenlenen kan bağışına SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Yiğitcan Konukoğlu da katıldı. Holding Personel direktörü Gündüz Taşkın, kampanyaya çalışanların katılımının üst düzeyde olduğunu, diğer işletmelerde de kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.



Bu arada, Türk Kızılay'ı tarafından desteklenen kampanyada kan bağışı yapanlara, SANKO Holding yönetimince yaptırılan ay yıldızlı tişört armağan ediliyor. - GAZİANTEP