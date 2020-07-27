Sanko Üniversite Rektörü Güner Dağlı'dan bayram mesajı - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bayramların paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı geleneklerimizden biri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Paylaşmayı seven, paylaştıkça mutlu olan bir millet olarak, bayramlar bizler için daha büyük anlamlar taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bayramların önemine de vurgu yapan Prof Dr. Dağlı, "Küçük yaşlarımızdan itibaren büyüklerimiz bizlere, bir elin verdiğini diğer elin görmemesini, paylaşmayı da karşımızdakini incitmeden yapmanın önemli olduğunu öğretti. Büyüklerimizden aldığımız bu güzel mirasın yaşatılması, geleneklerimizin nesilden nesile aktarılması hepimizin öncelikli görevlerindendir" ifadelerini kullandı.

korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin bayram heyecanını yitirmemesi gerektiğini de ifade eden Dağlı'nın mesajında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan, son 6 - 7 aydır ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ailelerimizi ziyaret edemeyip, alıştığımız bayramları yaşayamayacak olsak da bayram heyecanını yitirmemeliyiz. Sağlığın, huzurun, paylaşmanın yoğun olduğu, ulus olarak birlik ve bütünlüğümüzün bozulmadığı, her kesimden insanın birbirini koruyup, gözettiği nice bayramları sevdiklerimizle geçirmemiz dileğiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun" denildi. - GAZİANTEP