Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi Hastanesi, Pentex 2019'da Stant Açtı

Sanko Üniversitesi Hastanesi, Pentex 2019'da Stant Açtı

1 saat önce

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 8. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nda stant açtı.

Sanko Üniversitesi Hastanesi, Pentex 2019'da Stant Açtı, System.String[]
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 8. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nda stant açtı.

Katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören stantta dileyen katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılıyor. Ayrıca hastanede verilen sağlık hizmetleri ve uygulamalar konusunda da stantta bilgiler paylaşılıyor.

Vali Davut Gül, Milletvekilleri Sermet Atay, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 26 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Hematoloji, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Sermet Atay, Sani Konukoğlu, Güncel
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