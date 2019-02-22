Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi İlçelerde Bilgilendirme Yapacak

Sanko Üniversitesi İlçelerde Bilgilendirme Yapacak

1 saat önce

SANKO Üniversitesi akademik kadrosu, 23 Şubat 2019 Cumartesi Günü Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde "Ergen çocuğunuzun sağlığının ne kadar farkındasınız" konulu halka açık konferans düzenleyecek.

Sanko Üniversitesi İlçelerde Bilgilendirme Yapacak, System.String[]
SANKO Üniversitesi akademik kadrosu, 23 Şubat 2019 Cumartesi Günü Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde "Ergen çocuğunuzun sağlığının ne kadar farkındasınız" konulu halka açık konferans düzenleyecek.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın'ın da katılım göstereceği konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel "Ergenlikte Obezite", Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Saadet Özen "Ergenlikte Sağlıklı Beslenme" konularında bilgiler paylaşacak.

Konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, Uzm. Öğr. Gör. Zeynep Doğan ve hemşirelik öğrencilerinden oluşan ekip kan basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü ve kan şekeri ölçümü eşliğinde bilgilendirme yapacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da Oğuzeli Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde, aynı gün saat 14.00'te Karkamış belediyesi konferans salonunda düzenlenecek konferanslara dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Oğuzeli, Gaziantep, Güncel
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