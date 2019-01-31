Sanko Üniversitesi İlçelerde Ergen Çocuk Sağlığı ile İlgili Bilgilendirme Yapacak

SANKO Üniversitesi bilimsel araştırmalar yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgede farkındalık sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

SANKO Üniversitesi bilimsel araştırmalar yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgede farkındalık sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor.



Gaziantep'te olduğu kadar ilçelerde de halka yönelik sağlık konferansları düzenleyen SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, 2 Şubat 2019 Cumartesi Günü İslahiye ve Nurdağı'nda "Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız" konusunu ele alacak.



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen tarafından "Ergenlikte Obezite", Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı tarafından "Ergenlikte Sağlıklı Beslenme" konularında bilgi paylaşılacak, Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat ve ekibi tarafından da kan basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü, kan şekeri ölçümü gerçekleştirecek.



Etkinliğe ilişkin değerlendirme yapan İbrahim Halil Ergen, "Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandıracağımız düzenli aktivite alışkanlığı, gelecekte karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını azaltır. Fiziksel aktivite, her yaş dönemi için faydalı olsa da, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan alışkanlık, sağlıklı bir hayat için temel oluşturur" dedi.



Funda Esin Fakılı ise ergenlik döneminin 10-19 yaşlarını kapsadığını, büyüme - gelişmenin en hızlı olduğu yaşam dönemi olduğunu belirterek "Hayat boyu sürecek beslenme alışkanlıkları bu dönemde yerleşir. Bu nedenler ergenlikteki beslenme alışkanlığı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



2 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda, aynı gün saat 14.00'te ise Nurdağı Belediyesi Yeni Kültür Merkezinde düzenlenecek konferanslara dileyen herkes katılabilecek.



SANKO üniversitesi



2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

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