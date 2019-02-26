Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi Kilis'te Kariyer Günü Düzenliyor

Sanko Üniversitesi Kilis'te Kariyer Günü Düzenliyor

44 dakika önce

SANKO Üniversitesi akademisyenleri tarafından 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Kilis'te eğitimciler ve öğrencilere yönelik kariyer günü düzenlenecek.

Sanko Üniversitesi Kilis'te Kariyer Günü Düzenliyor, System.String[]
SANKO Üniversitesi akademisyenleri tarafından 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Kilis'te eğitimciler ve öğrencilere yönelik kariyer günü düzenlenecek.

Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin akademisyenleri "Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günü kapsamında çeşitli konularda bilgiler paylaşacak.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu'nun da katılım göstereceği kariyer gününde Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Günel Karadeniz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Beslenme ve Diyeteteik Bölümü'nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr.Gör.Halil İbrahim Ergen,fakülteler ve bölümleri ile sunumlar yaparak, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Kariyer günü Kilis Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

Kilis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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