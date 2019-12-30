SANKO Üniversitesi, liselileri bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi, liselileri bilgilendirmeye devam ediyor

6 saat önce

SANKO Üniversitesi gerek Gaziantep gerekse bölge il ve ilçelerindeki lise öğrencilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

SANKO Üniversitesi, liselileri bilgilendirmeye devam ediyor, System.String[]

SANKO Üniversitesi gerek Gaziantep gerekse bölge il ve ilçelerindeki lise öğrencilerini bilgilendirmeye devam ediyor.


Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Rehber Öğretmenleri Nuriye Özdemir eşliğinde SANKO Üniversitesi'ne ziyaret etti.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Meltem Uzun, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı bölümlerini ve üniversiteyi tanıtan sunumlar yaptı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin deneyimli ve başarılı akademik kadrosu hakkında bilgiler veren ve SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde uygulamalı eğitimleri yapabilmenin en büyük avantajlarından biri olduğunu belirten akademisyenler, üniversitenin teknik altyapısı, laboratuvarları ve zengin içeriğe sahip kütüphaneye ilişkin de paylaşımda bulundular.


Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Bekir Cansız, öğrencilerin neden SANKO Üniversitesi'ni tercih ettiklerini anlatan bir sunum yaptı. Kulüp etkinlikleri ile öğrencilerin oluşturduğu farkındalıklara da değinen Cansız, üniversitenin puanları, bursları gibi konularda da bilgiler verdi.


Eğitimlerin de verildiği laboratuvarları gezen öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar'dan uygulamalar ve eğitim konusunda bilgiler aldılar.


Ziyaretin sonunda öğrencilere armağanlar verildi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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