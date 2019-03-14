Sanko Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları

SANKO Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında akademisyen ve hekimlere gül takdim edildi.

SANKO Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında akademisyen ve hekimlere gül takdim edildi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, üniversitede görev yapan akademisyenleri ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Tıp mesleğinin fedakarlık ve insan sevgisi gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Bayram, akademisyenlere yönetim adına gül takdim etti, başarılar diledi.



SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ise Genel Müdür Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez ve Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ile birlikte hekimleri birimlerinde ziyaret ederek, yönetim adına gül verdi. - GAZİANTEP

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