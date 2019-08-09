Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma

11 dakika önce

SANKO Üniversitesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi.

SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma, System.String[]
SANKO Üniversitesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Metin Bayram, "SANKO Üniversitesi olarak, başarılı ve yoğun bir akademik yılı birlik ve beraberlik içinde bitiriyoruz. Her geçen yıl daha da büyüyen, akademik, idari kadromuz ve öğrencilerimizle Kurban Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başarılı çalışmaları için personele teşekkür ederek, birlikte daha da iyi ve başarılı çalışmalar yapacaklarına olan inancını dile getiren Prof. Dr. Bayram, herkese mutlu bayramlar diledi.

Bayramlaşmaya idari ve akademik kadro yanında, tıp fakültesi intörn öğrencileri de katıldı. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Mehmet Metin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti
3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]