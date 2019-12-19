SANKO Üniversitesi'nde bilimsel toplantı - Son Dakika

SANKO Üniversitesi bilinmeyen ve merak edilen birçok konuda düzenlediği multidisipliner toplantılarla, bilime katkı sağlamaya devam ediyor.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafında 21 Aralık 2019 Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu'nda "Multiple Skleroz'da Multidisipliner Yaklaşımlar ve Rehabilitasyon" konulu sempozyum düzenlenecek. Genç erişkinlerde gelişen fonksiyon kaybının en çok görüldüğü ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, uzun süren hastalıklardan biri olan Multiple Skleroz'un (MS) her yönüyle ele alınacağı sempozyuma birbirinden değerli bilim insanları katkı sağlayacak.



"Multiple Sklerozu Tanıyalım: Nörolojik Yaklaşım ve Rehabilitasyon/ Tedavide Değişen Bir Şey Var mı?" konulu ilk oturumda Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal "Nörolojik Bakış Açısıyla Multiple Skleroz", Prof. Dr. Uğur Cavlak "Multiple Skleroz'da Fizyoterapi Değerlendirme Yöntemleri", Öğr. Gör. Zekiye İpek Katırcı Kırmacı "Multiple Skleroz'da Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları", "Multiple Sklerozda Destek Yaklaşımlar/ Multiple Sklerozda Çok Konuşulmayanlar" konulu ikinci oturumda, Doç. Dr. Abdurrahman Neyal "Multiple Skleroz'da Yaşam Kalitesi", Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk "Psikiyatrist Gözüyle Multiple Skleroz", Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle "Multiple Skleroz'da Beslenme Yaklaşımları" konularında bilgiler verecek.



Başkanlığını Prof. Dr. Nevin Ergun'un Yaptığı "Peki Gerçek Hayatta Her Şey Bu Kadar Güzel mi?" başlıklı panelde Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ekmekyapar Fırat, Prof. Dr. Uğur Cavlak, Öğr. Gör. Zekiye İpek Katırcı Kırmacı, Doç. Dr. Abdurrahman Neyal, Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle katılım gösterecek.



21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak sempozyuma dileyen herkes katılabilecek. - GAZİANTEP