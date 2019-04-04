Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi'nde "Karpal Tünel Sendromu" Tartışılacak

Sanko Üniversitesi'nde "Karpal Tünel Sendromu" Tartışılacak

1 saat önce

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Karpal Tünel Sendromunu Tartışıyoruz" konulu etkinlik düzenleniyor.

Sanko Üniversitesi'nde
SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Karpal Tünel Sendromunu Tartışıyoruz" konulu etkinlik düzenleniyor.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda 8 Nisan 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Büdeyri "Karpal Tünel Sendromu Nedir", Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Egemen Ayhan "Tamamen Uyanık El Cerrahisi (Wıde Awake Hand Surgery-Walant)", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deran Oskay "Karpal Tünel Sendromunda Rehabilitasyon", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Öksüz "Karpal Tünel Sendromunda Duyu Eğitimi" konularında sunum yapacak.

SANKO Üniversitesi Fizyoyaşam Kulübü ve El Terapistleri Derneği'nin katkılarıyla 8 Nisan 2019 Pazartesi günü 09.30 - 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeriata Geçen Ülkede, Eşcinsel İlişki ve Zinada Bulunanlar Taşlanarak İdam Edilecek Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi'nde "Karpal Tünel Sendromu" Tartışılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]