SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma - Son Dakika

SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma

SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Sanal Bayramlaşmada" bir araya geldiler.

SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma, System.String[]

SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Sanal Bayramlaşmada" bir araya geldiler.

SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf Öğrencisi Süleyman Akıllı moderatörlüğünde öğrenci kulüpleri, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşarak birbirlerine güzel temennilerde bulundu. Ramazan Bayramı'nın 1'inci ve 2'inci günü yapılan bayramlaşmada Süleyman Akıllı tarafından "Nerede O Eski Bayramlar" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Tüm genç arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, ailelerine ve sevdiklerine iyi bayramlar diliyorum. Kendi sağlığınıza ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat etmenizin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizler, sağlık ordusunun birer neferisiniz" dedi. Prof. Dr. Dağlı'nın bayram mesajı sonrası Bilimsel Araştırma Topluluğu, Diyabet Kulübü, Edebiyat Kulübü, Emsa Kulübü, Fizyoyaşam Kulübü, Genç Tema Kulübü, İnovasyon Kulübü, Kanser ile Savaş Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, Voleybol Kulübü, Yaşam Rehberim Kulübü ve Yüzme Kulübü akademik danışmanlarından Prof. Dr. Arzu Tuna, Prof. Dr. İlker Saygılı, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Mıhcıoğlu, Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen, Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu, Araştırma Görevlisi Saadet Özen, Okutman Mustafa Bayar ve Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ile kulüp yöneticileri ve üyeleri bayram mesajlarını ilettiler.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek. - GAZİANTEP

Ramazan Bayramı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma - Son Dakika

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