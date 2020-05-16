Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans - Son Dakika

Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Assist. Prof. Gözde Durmuş, bilim insanı olmanın en önemli özelliğinin sabretmeyi öğretmesi olduğunu söyledi.

Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans, System.String[]

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Assist. Prof. Gözde Durmuş, bilim insanı olmanın en önemli özelliğinin sabretmeyi öğretmesi olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sanal konferanslarda öğrencileri bilim insanlarıyla buluşturmaya başladı. Sanal konferansların ilk konuğu Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü'nden Assist. Prof. Gözde Durmuş oldu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Süleyman Akıllı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, Assist. Prof. Durmuş, çalışmalarını ve kariyer yolculuğunu anlatarak bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrencilere önerilerde bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, korona virüs salgını bittikten sonra tüm dünyanın sosyal yaşamında önemli değişiklikler olacağını belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı insanların dünyaya bakış açısı değişti. Sosyal ilişkilerimizi gözden geçirdik" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, "Bazı şeylere ne kadar önem verdiğimizi ya da önem vermediğimiz pek çok şeyin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Her kriz döneminde bazı alanlarda daha farklı ilerlemeler de kaydedilir. Değişen dünya düzeniyle birlikte bilim dünyasında da önemli gelişmeler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

"Kendinize her zaman güvenmelisiniz"

Öğrencilerin araştırma ve doktoraya erken başlaması gerektiğini savunan Assist Prof. Durmuş ise araştırma ve doktora yapmak isteyenlerin ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olacağına vurgu yaptı. "Çevrenizdeki insanların ne dediğiyle çok ilgilenmeyin. Hedeflerinizin peşinden koşarken çok fazla insan sizin morallerinizi bozmaya, sen yapamazsın demeye meyilli olacaktır" diyen Assist Prof. Durmuş, "O nedenle iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız başkalarının dediklerine kulak asmamanız ve çok çalışıp hedeflerinize doğru koşmanız gerekiyor. Kendinize her zaman güvenin, moraliniz bozuk olduğunda veya ben yapamam dediğinizde çevrenize ve hocalarınıza el uzatıp yardım istemekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

"Sabretmeyi ve pes etmemeyi öğrenmelisiniz"

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Assist. Prof. Durmuş, şöyle devam etti, "Bu süreçte hayatı kolaylaştıracak teknolojilerin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu dönemde online görüşmeler ve mobile tıp gelişecektir. Yapay zeka daha fazla önem kazanacaktır. Bu tarz teknolojiler alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde gerçekleşecektir. Öğrencilerimize tavsiyelerim yapay zeka, masion learning, computer vision gibi alanlar revaçta olan alanlardır. Alabiliyorsa derslerini mutlaka alıp, kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlasınlar. Bilim insanı olmanın en önemli özelliği size sabretmeyi bir şekilde öğretiyor. Özellikle doktora süreci sabretmeyi öğretiyor. Bilimsel araştırma yapmak uzun bir süreç olduğu için maraton olarak düşünmek gerekiyor. Özellikle merak ettiğiniz sorulara cevap bulmak istediğinizde ilk denemede genelde olmuyor. ya da ilk denemede olsa bile ikinci veya üçüncüde olmuyor. Moralinizi ve motivasyonunuzu sürekli yüksek tutmanız gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorsanız gerçekten sabretmeyi ve pes etmemeyi öğreniyorsunuz"

"Başarı için moralinizi bozmadan ilerlemelisiniz"

Assist. Prof. Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı, "Çalışma yapmak istiyorsanız, kafanızda bir fikir varsa yapmak istediğiniz konuda hangi hocalar var, hangi laboratuvarlar var araştırmalısınız. Araştırmacı ve stajyer sayısı kısıtlı olduğu için birden fazla laboratuvar belirlemenizi öneriyorum. Bunları belirledikten sonra dikkat çekecek bir e-mail hazırlamalısınız. Günümüz koşullarında zaman kavramı çok önemli olduğu için uzun e-mailden kaçınmak gerekiyor. Orijinal fikirler daha fazla dikkat çekiyor. Mülakat sürecine iyi hazırlanıp, gerçekten yapmak istediğiniz konuları okuyup hakim olduğunuzu göstermelisiniz. Yapmış olmak için değil, gerçekten hayata geçirmek istediğiniz fikirleriniz olduğunu hissettirmelisiniz. Staj ve araştırma bulma konusunda çok fazla başvuru yapılması gerekiyor. Hayır yanıtı aldığınızda enerjinizi ve motivasyonunuzu düşürmeyin. Başarılı olmanın sırrı moralinizi bozmadan yolunuzda ilerlemekten geçiyor" - GAZİANTEP

Stanford Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Kızı Ceylan Aslan döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz? Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz?         
13:23
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor         
13:07
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi         
12:59
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 17:17:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanko Üniversitesi'nde sanal konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]