SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması - Son Dakika

SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması

6 saat önce

SANKO Üniversitesi2020 yılını akademik ve idari kadronun katıldığı etkinlikle karşıladı.

SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması, System.String[]

SANKO Üniversitesi2020 yılını akademik ve idari kadronun katıldığı etkinlikle karşıladı.


SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı kutlamada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, yoğun bir yılı daha geride bıraktıklarını anımsatarak, emekleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Bayram, "Yeni oluşturduğumuz Bilimsel Araştırma Projeleri Bölümümüzde üreteceğimiz projelerle üniversitemizin adını daha fazla duyuracağız. Hepinize aileniz ve sevdiklerinizle iyi bir yıl geçirmenizi diliyorum. Birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.


Kutlamaya SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP

Adil Sani Konukoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı
Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı

Son Dakika Haberleri
16:52 Hatay'da kuyuya düşen eşek kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
16:51 Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tipi engeli - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika
16:50 DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
16:50 Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1) - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]