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SANKO Üniversitesi'nde yıl sonu etkinliği

48 dakika önce

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri bir restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

SANKO Üniversitesi'nde yıl sonu etkinliği, System.String[]
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri bir restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından düzenlenen yemekte öğrencilerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mütevelli heyetine ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı'ya gecenin düzenlenmesini sağladıkları için teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, "Mezun olacak öğrencilerimize başarılar diliyoruz. SANKO Üniversitesi olarak her zaman yanlarındayız. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri ile idari kadronun da katıldığı yemekte pasta da kesildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu'nun da katıldığı yemek akademisyenler ve öğrencilerin eğlenceleriyle sona erdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Rektör, Güncel
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