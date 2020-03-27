Sanko Üniversitesi'nden koronavirüs uyarısı: evde kalın - Son Dakika
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Sanko Üniversitesi'nden koronavirüs uyarısı: evde kalın

6 saat önce

SANKO Üniversitesi, 100'ün üzerinde ülkeyi etkileyen koronavirüsün (COVID-19), Türkiye'de salgının yayılmaması amacıyla "Hem kendi hem de çevrenizdekilerin sağlığı için koronavirüsle ilgili önlemleri dikkate alın, evde kalın" uyarısında bulundu.

Sanko Üniversitesi'nden koronavirüs uyarısı: evde kalın, System.String[]

SANKO Üniversitesi, 100'ün üzerinde ülkeyi etkileyen koronavirüsün (COVID-19), Türkiye'de salgının yayılmaması amacıyla "Hem kendi hem de çevrenizdekilerin sağlığı için koronavirüsle ilgili önlemleri dikkate alın, evde kalın" uyarısında bulundu.


SANKO Üniversitesi'nden yapılan uyarıda, koronavirüsün, yayılma hızı çok yüksek bir virüs olduğuna dikkat çekilerek, "Pek çok ülke bu virüsün neden olduğu ölümcül hastalığın yayılım hızını azaltacak ve günlük yaşamımızı değiştiren birtakım tedbirleri uygulamaya almıştır" denildi. Uyarıda, bu tedbirlerin en önemli amacının, hastalık etkeni bulaşmış ama henüz belirtileri ortaya çıkmamış kişilerle, bilhassa hastalığa karşı daha duyarlı yaşlı bireyler ve sağlıklı kişiler arasındaki teması kesmek ve halkını bu ölümcül hastalıktan korumak olduğu kaydedildi. Enfeksiyonun yayılımını en alt sınırda tutulabilmek için, özellikle genel kullanım alanlarında (kapı kolu, asansör düğmeleri, vs.) temizlik ve dezenfeksiyonu ihmal etmemek ve bulaşma riskinin yüksek olduğu ortak kullanım alanlarından uzak durmanın çok önemli olduğuna dikkat çekilen uyarılarda, salgının daha fazla yayılmaması için alınacak önlemler şöyle sıralandı:


"Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3- 4 adım mesafe koyun. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evde kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış web sayfamızdaki (www.sanko.edu.tr) bilgilendirmelerimizi takip ediniz. Yaşlılarımız bizlerin ulu çınarlarıdır. Geçmişimiz, geleceğimizin teminatıdır. Geçmişine sahip çıkamayan toplumların, gelecekle ilgili ciddi kaygıları olmalıdır. Bize düşen ise 65 yaş üstü yakınlarımıza sahip çıkarak, onları ve kronik hastalığı onları sokağa çıkmaması için teşvik etmektir." - GAZİANTEP

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:42 Kaynak: İHA

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