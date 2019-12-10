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Sanko Üniversitesi'ne liselerin yoğun ilgisi sürüyor

6 saat önce

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Rehber Öğretmenleri Nuriye Özdemir eşliğinde SANKO Üniversitesi'ne konuk oldu.

Sanko Üniversitesi'ne liselerin yoğun ilgisi sürüyor, System.String[]

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Rehber Öğretmenleri Nuriye Özdemir eşliğinde SANKO Üniversitesi'ne konuk oldu.


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala, öğrencilere Tıp Fakültesini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Akademik kadro, teknik altyapı ve donanım konusunda bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Pala öğrencilerin sorularını da yanıtladı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen, bölümün çalışma alanlarından, gerçekleştirdikleri bilimsel ve sosyal etkinliklerden bahsetti.


Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Emine Baş, hemşireliğin birebir insan hayatına dokunan kutsal bir meslek olduğunu söyledi.


Baş, "Geleceğin Hemşireleri" adlı sitede öğrencilerle birlikte yaptıkları etkinlikler ve çalışmalar konusuna değindi. Öğrencilerin staj ve mezuniyet sonrası iş imkanları konusunda SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin büyük bir avantaj sağladığını söyledi.


Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Arş. Gör. Meryem Özdemir Petek ise bölüme ait laboratuvarlar, derslerin içerikleri ve mezuniyet sonrası istihdam konularında öğrencileri bilgilendirirken Gaziantep Futbol Kulübü altyapısına beslenme konusunda yardımcı olduklarına değindi.


Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Bekir Cansız, üniversitenin eğitim verdiği bölümler, puan ve burs olanakları ile öğrenci kulüpleri etkinlikleri hakkında bilgiler paylaştı.


Üniversiteyi gezen öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar'dan laboratuvarlarla ilgili bilgi aldı.


Ziyaret, öğrencilere hediye takdimi ve birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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