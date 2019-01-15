Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi'ne Ziyaret

Sanko Üniversitesi'ne Ziyaret

46 dakika önce

Gaziantep Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

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Gaziantep Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Öğrenciler, kendilerini karşılayan SANKO Üniversitesi'nin akademik personeliyle kariyer hedefleri ve kariyer planlaması konusunda konuşma fırsatı buldu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Nezihe Otay Lüle Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Araştırma Görevlisi Meltem Uzun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hakkında sunumlar yaptı.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü ise SANKO Üniversitesi'nin ücretleri, bursları ve sosyal imkanları konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında, SANKO Üniversitesi'nin laboratuvarları ile sosyal alanlarını kapsayan gezi düzenlenerek, uygulamalar ve yapılan çalışmalar konusunda bilgiler paylaşıldı.

Gezinin sonunda öğrencilere SANKO Üniversitesi'nin tanıtım çantaları takdim edildi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel
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