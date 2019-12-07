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Sanko Üniversitesi'ne ziyaret

6 saat önce

Gaziantep Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi öğrencileri Rehberlik Birimi Öğretmenleri Kemaleddin Muykan ve Hakan Baba ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

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Gaziantep Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi öğrencileri Rehberlik Birimi Öğretmenleri Kemaleddin Muykan ve Hakan Baba ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.


SANKO Üniversitesi öğretim elemanları, liselilerle bir araya gelerek, üniversiteli olmak ve üniversite eğitim konusunda öğrencilere katkı sunacak bilgiler paylaştı.


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala "Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nden 5 öğrencisi bu yıl tıp fakültemizde eğitim görüyor, bu arkadaşlarınızın sizlere tercihleriniz konusunda rehber olacağınıza inanıyorum" diyerek, akademik kadro, ders içerikleri, laboratuvarlar konusunu anlattı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. İpek Katırcı Kırmacı, "Bölümümüzde birbirinden değerli akademisyenlerimiz görev yapmakta. Eğitimlerinizi bu hocalardan almak sizler için büyük bir şans" dedi.


Bölümün ev sahipliğinde yapılan kongre ve etkinliklerden bahseden Öğr. Gör. Kırmacı, derslerin işlenişi ve mezuniyet sonrası çalışma alanları konusunda da bilgiler verdi.


Hemşirelik Bölümü ile ilgili bilgiler paylaşan Uzm. Hemşire Hatice Güzel, hemşirelik mesleğinin önemine değinerek, "Mesleğimiz sadece kadınlar tarafından değil erkekler tarafından da tercih edilmekte" diye konuştu.


Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Arş. Gör. Saadet Özen'de Beslenme Laboratuvarı'nı öğrencilerle birlikte gezerek, ders içerikler ve faaliyetler konusunda sunum yaptı.


Laboratuvarları ve kütüphaneyi gezen öğrencilere, hediye takdim edildi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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