SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı Açıklaması - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı Açıklaması

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2020 yılında huzur, başarı ve mutlulukların çokça paylaşılması temennisinde bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı Açıklaması, System.String[]

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2020 yılında huzur, başarı ve mutlulukların çokça paylaşılması temennisinde bulundu.


Prof. Dr. Dağlı, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında,"Başlamasının heyecanını yaşadığımız 2020 yılının hepimiz için güzel ve umutlarımızı karşılayacağı günler getirmesini diliyorum" dedi.


Her yıl bir önceki yılın başarılarına yenilerini ekleyerek, çıtayı daha da yükseklere taşımayı hedefleyen bir üniversite olduklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:


"Dünyada sanayi, kültür ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şehri olarak adından söz ettiren Gaziantep'in, başarılarına katkı sağlamak için bir sağlık üniversitesi olarak üstlendiğimiz misyon gereği ilimiz ve ülkemiz için 2020 yılında da 'Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO' farkını yaşatmak çabasındayız. Bu düşünce ve bakış açısıyla, SANKO Üniversitesi olarak yeni yılda da gerek akademik ve idari kadromuz, gerekse öğrencilerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. 2020 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk, huzur, birlik ve beraberlik getirmesi dileğiyle yeni yılımızı kutluyorum." - GAZİANTEP

Gaziantep, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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