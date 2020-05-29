Sanko Üniversitesi sanal konferanslara devam ediyor - Son Dakika

Sanko Üniversitesi sanal konferanslara devam ediyor

Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Harvard Üniversitesi Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Dr.

Sanko Üniversitesi sanal konferanslara devam ediyor, System.String[]

Sanko Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sanal Konferans'a konuk olan Harvard Üniversitesi Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Dr. Semir Beyaz, "Önemli olan hayatın içerisinde her zaman çözüm bulmak veya başarılı olmak değil, öncelikle başarıya ve çözüme giden yolda zayıf yönlerimizi bilmektir" dedi.


Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri dolayısıyla sanal ortamda öğrencileri ve akademisyenleri Harvard Üniversitesi Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Dr. Semir Beyaz ile buluşturan Sanko Üniversitesi, uzaktan eğitim sürecinde bilimsel etkinliklerini aksatmadı.


Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Süleyman Akıllı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Dr. Beyaz, çalışmaları ve kariyer yolculuğu hakkında öğrencilere bilgi verirken, bilimsel çalışmalarda yer almak isteyenlere de önerilerde bulundu.


Konferansa katılan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yabancı dilin önemine vurgu yaparak, "Yabancı dil konusunu öğrencilik döneminde çözerseniz meslek hayatınızda çok rahat edersiniz. İlerleyen dönemlerde bilimsel çalışmalara yoğunlaşırken dil için çok fazla zaman ayıramayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Öğrencilere, herhangi bir projeye başlarken olumlu sonuçlanacağı beklentisinde olmalarını öneren Prof. Dr. Dağlı, olumsuz sonuçlanması ya da negatif sonuçların ortaya çıkması durumunda ise projelerinden kesinlikle vazgeçmemeleri gerektiğine dikkat çekti.


"Yapabileceklerinizin en iyisi yapmalısınız"


Başarının gerçek anahtarının, bir başarısızlıktan diğerine başarma azmini kaybetmeden gitmek olduğunun altını çizen Dr. Beyaz, "Çocukluğumdan itibaren küçük başarıların beni etkilemesine ya da büyük hüsranların şevkimi kırmasına izin vermedim. Hayatıma bu bakış açısıyla devam ediyorum ve bu bakış açısını hepinize öneririm" şeklinde konuştu.


"İmkanların elinize geçmesini beklemeden, elinizdeki mevcutlarla da uygun koşulları oluşturabilirsiniz" diyen Dr. Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğumdan beri laboratuvara girip bir şeyler yapmak istiyordum. Bahçemizde küçük laboratuvarımı kurduğum günleri, dedemin yaptığım deneylerden başıma bir şey gelecek diye korkup beni cezalandırdığı dönemi hatırlıyorum. Bu süreçte vazgeçmediğim için moleküler biyoloji ve genetik okumak için İzmir'e gittim. Araştırmalar yapmak için laboratuvara girdim. Sabah dersleri, ödevler, sınavlar ve finaller oluyordu. Bu süreçte istediğim şey bahanelere sığınmadan her zaman yapabileceklerimin en iyisini yapmaktı. Ben de bunu yaptım. Akademideki çalışmalar sadece laboratuvarda yaptıklarınızla kalmamalı. Bir lisans öğrencisi olarak esas göreviniz ders kitaplarında yer alan bilgileri de öğrenmektir. Eğer bilim alanında çalışacaksınız, bilim yöntemlerini kullanarak bilinmeyeni ortaya çıkartacaksanız, bilineni öğrenmek için hiçbir bahaneye ihtiyacınız olmamalı. Motivasyonunuzu kaybetmeden şevkinizi ve isteğinizi kullanarak adım atmanız gerekiyor. Bu yolda başarısızlıkla karşılaşabileceğinizi de hesaba katarak hareket edip, bunun bir döngü olduğunun farkına vararak tekrar etmelisiniz. İnsanları başarı noktasına getiren başarısızlıktır."


Önemli olanın, hayatın içerisinde her zaman çözüm bulmak veya başarılı olmak değil, öncelikle başarıya ve çözüme giden yolda zayıf yönleri bilmek olduğunu kaydeden Dr. Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bilimde zayıf noktaları belirleyip ne pahasına olursa olsun onları içselleştirmek çok önemlidir. Bu zayıflıkları fark ettikten sonra güçlü yanlarınızı kullanarak bunları iyileştirmek en önemli süreç, bu noktada da başarısızlıkların çok büyük önemi var. Başarı ve başarısızlık arasında sadece bir an var ve o anda verdiğiniz karar bütünü etkiliyor. Hayat bir şanstan veya bir karardan ibaret değil ama her adımda öğrendiklerinizden yaptığınız çıkarımların bütünüyle hayatınıza yön verirsiniz"


Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ise sanal konferansları öğrencilerin motivasyonu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.


Prof. Dr. Saygılı, "Sanal konferansları öğrencilerimizi evde kal formatından çıkıp, fikir ve zihin olarak geniş platformda farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla tasarladık. Zaman ayırarak öğrencilerimize önemli bilgiler aktaran Dr. Semir Beyaz Hocamıza teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Harvard Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanko Üniversitesi sanal konferanslara devam ediyor - Son Dakika

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