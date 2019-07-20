Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi 'Tercih-Tanıtım Günleri' yoğun ilgi görüyor
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SANKO Üniversitesi 'Tercih-Tanıtım Günleri' yoğun ilgi görüyor

59 dakika önce

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri' öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

SANKO Üniversitesi 'Tercih-Tanıtım Günleri' yoğun ilgi görüyor, System.String[]
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri' öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

Meslek seçimi ve tercihler konusunda bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Tercih- Tanıtım Günleri kapsamında hizmet veren Tanıtım Ofisini ziyaret ederek bilgi alıyor.

Ziyarete gelen aday öğrenciler ve veliler SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile görüşüyor, bölümlerin öğretim elemanlarından bizzat bilgi alıyor, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını gezerek görme fırsatı da buluyor.

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca bilgi almak isteyenler www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak da ilgili birimlerden bilgi alabiliyor.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
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