Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesinden Bilimsel Etkinlik

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "Oftalmolojide Güncel Pratik Yaklaşımlar, Tanı ve Tedavide Ne Yapıyorum?

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "Oftalmolojide Güncel Pratik Yaklaşımlar, Tanı ve Tedavide Ne Yapıyorum?" konulu bilimsel toplantı düzenlenecek.



SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Mart 2019 tarihinde saat 16.00'da başlayacak toplantıya, Gaziantep ve çevre illerden göz hastalıkları uzmanları katılacak.



"Diyabetik Makula Ödemi" konulu ilk oturumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Erhan Özyol Diyabetik Makula Ödeminin Patofizyolojisi ve Kliniği konusunda sunum yapacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Emin Özmert ise olgular üzerinden kendi klinik deneyimlerini ve güncel pratik yaklaşımlarını paylaşacak.



Toplantının ikinci oturumunda "Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu" konusu işlenecek. Bu oturumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç.Dr. Pelin Özyol hastalığın patofizyolojisi ve kliniği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Figen Şermet ise olgular üzerinden kendi klinik deneyimlerini ve güncel pratik yaklaşımları konularında sunum yapacak.



Toplantının son oturumunda ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Figen Şermet ve Prof. Dr. Emin Özmert "Cerrahi Stres Yönetimi ve Retina" konusunda söyleşi gerçekleştirecek.



SANKO Üniversitesi



2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

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