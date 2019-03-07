Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi Yavuzeli ve Araban'da Bilgilendirme Yapacak

Sanko Üniversitesi Yavuzeli ve Araban'da Bilgilendirme Yapacak

1 saat önce

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, 9 Mart 2019 Cumartesi Günü Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde "Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız" konulu halka açık konferans düzenleyecek.

Sanko Üniversitesi Yavuzeli ve Araban'da Bilgilendirme Yapacak, System.String[]
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, 9 Mart 2019 Cumartesi Günü Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde "Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız" konulu halka açık konferans düzenleyecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu'nun da katılım göstereceği konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Nurten Budak"Ergenlikte Sağlıklı Beslenme", Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. İpek Katırcı Kırmacı "Ergenlikte Obezite" konularında bilgiler paylaşacak. Konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Emine Baş ve hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluşan ekip ise kan şekeri ölçümü, kan basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü yaparak, bilgiler verecek. 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Yavuzeli Belediyesi Rumkale Toplantı Salonu'nda, aynı gün saat 14.00'te Araban Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek konferanslara dileyen herkes katılabilecek.

Sanko üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Araban, Sanko, Yavuzeli, Güncel
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