Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı
Son Dakika Güncel Haber

SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı

55 dakika önce

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde lisans eğitimi veren SANKO Üniversitesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir akademik dönem geçirmeyi hedefliyor.

SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı, System.String[]

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde lisans eğitimi veren SANKO Üniversitesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir akademik dönem geçirmeyi hedefliyor.


Genç bir üniversite olan ve geçtiğimiz yıl ikinci mezunlarını veren SANKO Üniversitesi başarıları ve belirlediği hedefleri gerçekleştirerek büyümesini sürdürüyor. Dinamik, üretken ve deneyimli akademik kadrosuyla tercih edilen SANKO Üniversitesi düzenlediği ulusal ve uluslararası kongrelerle öğrencilerine günceli ilk yıllarından itibaren deneyimleme ve takip etme şansı sunuyor. Yurt dışından gelen ve adını alanında dünyaya duyuran hocalarla, öğrenciler birebir çalışma fırsatı buluyor. Bunların yanında akademik kadroya her geçen gün yeni ve başarılı isimler de ekleniyor. Teknik alt yapı ve laboratuvarları çağımızın gerektirdiği en iyi cihaz ve malzemelerle donatılan SANKO Üniversitesi, lisansüstü ve doktora programlarıyla da öğrencilerini mezuniyet sonrasında gerçekleştirmek istedikleri akademik kariyer konusunda da yalnız bırakmıyor. Sadece bölgemizde değil, ülkemizde de bilinen ve tercih edilen bir üniversite olan SANKO Üniversitesi konusunda uzman akademik ve idari kadrosuyla altıncı yılında A Plus bir üniversite olarak öğrencileriyle yeni akademik yılda da oluşturduğu aile ortamında eğitim veriyor. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti
Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:35:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle yeni akademik yılına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]