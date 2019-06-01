SANKO üniversitesinde bayramlaşma
1 saat önce
SANKO Üniversitesinde düzenlenen törenle, akademik ve idari personel bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
SANKO Üniversitesinde düzenlenen törenle, akademik ve idari personel bayramlaştı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, "Hepinizin Ramazan Bayramı
'nı kutluyorum. Bayramı sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu geçirmenizi diliyorum" dedi. Gaziantep
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Kulübü'nün bir başarıya imza atarak, Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Bize çifte bayram yaşatan takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Özel aracıyla kent dışına çıkacak olan sürücüleri de uyaran Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Bayramı şehir dışında geçirecek arkadaşlarımızın araç kullanırken dikkat etmelerini istiyorum. Sağlık ve mutlulukla gidip gelin" temennisinde bulundu. - GAZİANTEP
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