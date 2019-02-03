Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesinden Bilgilendirme Toplantısı

Sanko Üniversitesinden Bilgilendirme Toplantısı

53 dakika önce

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, İslahiye ilçesinde "Ergen çocuğunuzun sağlığının ne kadar farkındasınız?" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sanko Üniversitesinden Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, İslahiye ilçesinde "Ergen çocuğunuzun sağlığının ne kadar farkındasınız?" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, bölgede farkındalık sağlamak amacıyla İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan programa, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan ile vatandaşlar katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Vural, Konukoğlu ailesinin sağlık alanında yaptığı yatırımların Gaziantep ve bölge için çok önemli olduğuna değinerek, "Sağlık alanında yapılan yatırımlar kadar bu tür organizasyonlar da hepimiz için çok değerli. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Dağlı, üniversitelerin ülkenin ekonomisi, sanayisi, sağlığı için sürekli bilgi ürettiğini belirterek, "Bu bilgiyi halkıyla paylaşmak da üniversitelerin görevidir." ifadesini kullandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen, "Ergenlikte Obezite", Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı da "Ergenlikte Sağlıklı Beslenme" konularında bilgi verdi.

Öğretim Görevlisi Ergen, küçük yaşlardan itibaren çocuklara düzenli aktivite alışkanlığı kazandırmak gerektiğini belirterek, fiziksel aktivitenin özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı bir hayat için temel oluşturduğunu söyledi.

Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat ve ekibi tarafından kan basıncı, mezurayla bel ve kan şekeri ölçümü yapıldı.

Vural, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'ya teşekkür etti, plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:51 Kaynak: AA

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