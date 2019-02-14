Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesinden Kariyer Günleri

Sanko Üniversitesinden Kariyer Günleri

14 dakika önce

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri tarafından Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde "Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günleri düzenlendi.

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SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri tarafından Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde "Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günleri düzenlendi.

SANKO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, yaptığı konuşmada, gençlere meslek seçimi konusunda yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin farklı illerinden, ağırlıklı Gaziantep ve bölgeden öğrencileri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akkın, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları hakkında bilgiler paylaşacaklarını aktardı.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ve diğer bazı öğretim üyeleri konuşmalar yaptı, bölümler hakkında bilgi verdi.

SANKO Üniversitesi öğrencilerinin de konuştuğu programda, Prof. Dr. Akkın, günün anısına ilçe protokolüne armağan takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:00 Kaynak: AA

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