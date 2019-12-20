SANKO Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

SANKO Üniversitesine ziyaret

6 saat önce

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Sibel Toy eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, gelecek yıl girecekleri üniversite sınavı öncesi üniversiteye ilişkin bilgi aldılar.

SANKO Üniversitesine ziyaret, System.String[]

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Sibel Toy eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, gelecek yıl girecekleri üniversite sınavı öncesi üniversiteye ilişkin bilgi aldılar.


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven tarafından üniversite eğitimi ve tıp fakültesine yönelik bir sunum geçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Yurtseven, tıp fakültesinin deneyimli ve başarılı kadrosu, üniversitenin teknik altyapısı, laboratuvarları ve zengin içeriğe sahip kütüphaneye ilişkin paylaşımda bulundu. Sunum sonunda öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu Dr. Öğr. Üyesi Yurtseven, başarı dileklerinde bulundu.


Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden İbrahim İncioğlu, öğrencilerin neden SANKO Üniversitesi'ni tercih ettiklerini anlatan bir sunum yaptı. Kulüp etkinlikleri ile öğrencilerin farkındalık oluşturduklarına dikkat çeken İncioğlu, üniversitenin puanları ve bursları ile ilgili de bilgiler paylaştı.


Laboratuvarları gezerek, uygulamaları birebir yerinde görme fırsatı da bulan öğrenciler, birim sorumlusu Nilay Uçar tarafından bilgilendirildi. - GAZİANTEP

Vehbi Dinçerler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı
Üniversite öğrencisi, Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı

Son Dakika Haberleri
16:50 Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku - Son Dakika
16:50 Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi - Son Dakika
16:49 TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı - Son Dakika
16:45 Adıyaman'da Doğu Türkistan tepkisi - Son Dakika
16:44 Doğu Türkistan'daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKO Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]