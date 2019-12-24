SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı - Son Dakika

SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı

7 saat önce

SANKO Okulları yüzücüleri 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Yüzme Müsabakası'nda çeşitli kategorilerde toplam 36 madalya, bir birincilik ve iki üçüncülük kupası olmak üzere üç kupa kazandı.

SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı, System.String[]

SANKO Okulları yüzücüleri 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Yüzme Müsabakası'nda çeşitli kategorilerde toplam 36 madalya, bir birincilik ve iki üçüncülük kupası olmak üzere üç kupa kazandı.


Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlenen '25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Yüzme Müsabakası'na SANKO Okulları yüzücülerinden; Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Yiğit SettarEvgülü, Deniz Keskin, Deniz Aksoy, İpeksu Bulgan, Fahri Tuna Suat, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Beren Anlaş, Asya Tanrıtanır, Alperen Göksular, Kerem Dikbaş, Batuhan Kömürcü, Zeynep Sude Güntekin, Mustafa Kerem Kaya, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Lara Çehreli, Neva Çayırlı, DilaSuzem Parlak, Irmak Zehra Kökmen, Rüya Akınal, Esma Kara, Derin Yüzbaşı, Arif Doruk Akınal, Hasan Mert Simitçi, Melis Özyol, Defne Zülfikaroğlu, Esat Balat, Elif Güner, Hülya Naz Çubukçu, Yusuf Akbağ, Çağatay Tümer, Mehmet Efe Öztürk, Irmak Erdem, Irmak Karagüzel, Ekin Keskin, Ulaş Kütük, Mustafa Çağan Cem, Mehmet Ozan Çağlı, Gülay Elizan Özgenç, Yaprak Ece Tunçel, İsa Emir Aslan, Tuna Karakuş, Oktay Doruk Özuslu, Selma Naz Çulha, Zeynep Balkanlı, Elif Ela Göğüş, Elif İpek Çevik, Çağan Güllüoğlu, Ada Zeynep Şeftalicioğlu, Elif Azra Suat, Defne Göçer, Tuana Turan, Çınar Özkamalı, Bade Şakı, Onur Güzel, Vakıfhan Erol, Beren Kalyoncu, Defne Emmioğlu, Gülsev Sezgin, Selim Kaan Şahin ve Ece Nur Ölçer katıldı. Yarışmada, SANKO Okulları sporcuları '11-12 Yaş Erkek Kategorisi'nde il birinciliği, '11-12 Yaş Bayan Kategorisi'nde ve '13 Yaş ve Üstü Kızlar Kategorisi'nde il üçüncülüğü kupalarını almaya hak kazandı. Ayrıca bireysel yarışlarda bir il birinciliği, 21 il ikinciliği ve 14 il üçüncülüğü madalyaları olmak üzere toplam 36 madalya kazandılar.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, böylesine anlamlı bir günde yüzücülerinin kulaçlarını kurtuluş için attıklarını ifade ederek sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
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