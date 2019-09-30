Son Dakika Haberleri: SANKON 100 sosyal sorumluluk projesine 30 milyon TL destek verecek
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SANKON 100 sosyal sorumluluk projesine 30 milyon TL destek verecek

46 dakika önce

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada, 2020 yılında gençlik, spor ve eğitim alanlarında toplamda 100 sosyal sorumluluk projesinin hayata geçireceği ve bu projelere Sanayici İş kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) 30 milyon TL destek...

SANKON 100 sosyal sorumluluk projesine 30 milyon TL destek verecek, System.String[]

Türkiye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada, 2020 yılında gençlik, spor ve eğitim alanlarında toplamda 100 sosyal sorumluluk projesinin hayata geçireceği ve bu projelere Sanayici İş kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) 30 milyon TL destek sağlayacağı belirtildi.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkez sözcüsü Murat Yaşar Önal, 2020'nin proje çalışmalarını tamamladıklarını ve 2020'de gençlik, spor ve eğitim alanlarında toplamda 100 projeyi hayata geçireceklerini kaydetti. Önal, "Projelerimizin tamamını Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisi dahilinde yürüteceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinde paydaşlarımız üniversiteler, spor kulüpleri, gençlik kulüpleri, gençlik, spor ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olacak. 2020 yılında gençlik, spor ve eğitim alanlarında yapılacak 100 sosyal sorumluluk projelerimizin maliyeti 30 milyon TL'dir. Bu maliyetin tamamı ülkemizin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON üyesi şirketlerin sponsorluğu ile yapılacak. Bu yüzden SANKON'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroglu'nun yönetim kuruluna emri ve talimatıyla söz konusu sosyal sorumluluk projeleri büyük kararlılıkla hayata geçirilecektir" dedi. - İSTANBUL

Murat Yaşar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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